İsrail askerleri, 2 Filistinli genci öldürdü

3 FİLİSTİNLİ DE AĞIR YARALANDI

Mine Bozkurt

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, işgalci İsrail askerlerininve’da’nin’üolarak tanıma kararın protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 16 yaşındaki 2gencin hayatını kaybettiği belirtildi.Açıklamada, Ali Omar Kaynu isimli Filistinli gencin Batı Şeria’daki Nablus kentinde düzenlenen protestolarda vurularak hayatını kaybettiği, diğerinin ise Gazze sınırındaki protestolarda hayatını kaybettiği ifade edildi.Protestolarda 3 Filistinlinin ise ağır yaralandığı bildirildi.İHA