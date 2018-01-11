İsrail askerleri, 2 Filistinli genci öldürdü

Filistin
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, işgalci İsrail askerlerinin Gazze
ve Batı Şeria
’da ABD
’nin Kudüs
’ü İsrail’in başkenti
olarak tanıma kararın protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 16 yaşındaki 2 Filistinli
gencin hayatını kaybettiği belirtildi.
3 FİLİSTİNLİ DE AĞIR YARALANDI
Açıklamada, Ali Omar Kaynu isimli Filistinli gencin Batı Şeria’daki Nablus kentinde düzenlenen protestolarda vurularak hayatını kaybettiği, diğerinin ise Gazze sınırındaki protestolarda hayatını kaybettiği ifade edildi.
Protestolarda 3 Filistinlinin ise ağır yaralandığı bildirildi.
İHA
Mine Bozkurt