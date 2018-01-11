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İsrail askerleri, 2 Filistinli genci öldürdü

Kudüs kararı protestoları sırasında İsrail askerlerinin sert müdahalesi sonucu 2 Filistinli genç hayatını kaybetti, 3 Filistinli ağır yaralandı
 

İsrail askerleri, 2 Filistinli genci öldürdü
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, işgalci İsrail askerlerinin Gazze ve Batı Şeria’da ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararın protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 16 yaşındaki 2 Filistinli gencin hayatını kaybettiği belirtildi.

3 FİLİSTİNLİ DE AĞIR YARALANDI


Açıklamada, Ali Omar Kaynu isimli Filistinli gencin Batı Şeria’daki Nablus kentinde düzenlenen protestolarda vurularak hayatını kaybettiği, diğerinin ise Gazze sınırındaki protestolarda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Protestolarda 3 Filistinlinin ise ağır yaralandığı bildirildi.

İHA


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