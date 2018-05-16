3 dinin kutsal saydığı Kudüs’ü tek taraflı olarak başkent ilan eden İsrail’in bu kışkırtıcı kararına destek için Amerika Başkanı Trump 6 aralık 2017’de Amerika Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı almıştı. Karar önceki gün uygulamaya kondu.

Kudüs’te elçilikte tören yapılırken bunu Gazze’de protesto eden Filistinli Müslümanlara İsrail askerleri ateş açtı.

225 ÇOCUK YARALANDI

Katliamın bilançosu çok ağır oldu: 62 filistinli sivil şehit düştü. 8 aylık leyla Gandur, İsrail’in attığı yoğun gaz bombalarından zehirlenerek şehit oldu. annesi dün minik kızını kefene sarılı olarak morgdan aldı, son kez sarıldı (üstte) ve elleriyle toprağa verdi. 2771 yaralıdan 225’i çocuk, 86’sı kadın. yaralılardan 27’si ağır.

DÜNYA SEYREDİYOR

Batılı ülkeler İsrail’in 30 mart’tan beri süren ve 14’ü çocuk 113 filistinlinin şehit olduğu zulme karşı sessiz kaldı. Birleşmiş milletler ise katliamı sadece “aşırı güç kullanımı” olarak gördü ve adet yerini bulsun diye soruşturma açılmasını talep etti. amerika ise bu katliama şu tepkiyi verdi: İsrail’in kendini savunma hakkı var!

ELÇİYİ YOLLADIK

İsrail’in Ankara Büyükelçisi dün Dışişleri’ne çağrıldı ve ülkesine dönmesi istendi. Bunun üzerine; İsrail de Kudüs’te Filistin nezdindeki Türk Başkonsolosu Gürcan Türkoğlu’nun Ankara’ya dönmesini istedi. Elçilerin ülkelerine yollanması dış ilişkilerde ‘en sert diplomatik protesto’ anlamına geliyor. Türkiye, Tel Aviv ve Washington’daki büyükelçilerini de istişare için önceki gün Ankara’ya çağırmıştı.