İsrail askerleri Filistinli genci döverek öldürdü

İsrail askerleri Eriha’da gözaltına aldığı Filistinli bir genci döverek öldürdü

22 Şubat 2018, Perşembe 19:14
İsrail askerleri Filistinli genci döverek öldürdü
Filistin Esirler Kulübü, İsrail işgal güçlerinin, 33 yaşındaki Yasir Ömer’in ailesine bugün sabaha karşı Eriha’da gözaltına aldıkları oğullarının hayatını kaybettiğini bildirdi.
 

GÖZALTINA ALINIRKEN DARP EDİLDİ

 
Yasir Ömer’in ailesi çocuklarının herhangi bir hastalığının olmadığını, yalnız evinde gözaltına alınma sırasında İşgal güçleri tarafından darp edildiğini söyledi.
 

BİLİNMEYEN BİR YERE GÖTÜRÜLDÜ

 
Filistin Esir ve Mahkumlar Derneği Başkanı Iyd Berahime, İsrail işgal kuvvetlerinin gece yarısından sonra Eriha’da saldırıda bulunduğu, İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında arbede yaşandığını kaydetti.
 
Berahime, Yasir Ömer’in gözaltına alınma esnasında İsrail askerleri tarafından şiddetli şekilde darp edildiğini, bu sabah öldüğü bildirilmeden önce bilinmeyen bir yere götürüldüğünü söyledi.




İHA
 
 


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