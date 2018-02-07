İsrail askerleri Filistinli genci şehit etti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir Filistinliyi şehit ettiği bildirildi.

İsrail askerleri Filistinli genci şehit etti
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, El Halil kentinin kuzeyindeki Beyt Ummar beldesi yakınlarında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli genç şehit oldu.

Haberde, İsrail tarafının, Filistinlinin bıçaklı saldırıda bulunduğunu öne sürdüğü aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Filistinlinin kentin kuzeyindeki Karmei Tzur Yahudi yerleşim birimindeki güvenlik görevlisine bıçakla saldırdığı ifade edildi.

Yerleşim birimindeki diğer güvenlik görevlisinin açtığı ateş sonucu Filistinli gencin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, görevlinin hafif yaralandığı kaydedildi.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin olay yerini çevrelediğini ve ambulansların bölgeye girişine izin vermediğini aktardı.


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