İsrail askerleri Filistinlilere ait okulun bir kısmını yıktı

Büşra Kamış

Görgü tanıkları AA muhabirine,nin,kırsalındaki bedevi Arap topluluğu Ebu Nuvvar'daki ilkokulun üçüncü ve dördüncü sınıfların eğitim gördüğü bölümlerini yıktığını belirtti.Tanıklar, 60 öğrenciden oluşan okulun, Ebu Nuvvar'da yaşayan 700 Filistinli bedevinin tek okulu olduğunu ifade etti.Ma'ale Adumim, Kedar ve Yeni Kedar isimli 3 Yahudi yerleşim birimi arasında kalan Ebu Nuvvar bedevileri, E1 adı verilen alanda yeni yerleşimler inşa etme planı nedeniyle İsrail hükümetinin bölgeyi boşaltmaları yönünde baskısına maruz kalıyor.Baskılardan payını alan Ebu Nuvvar İlkokulu da İsrail güçlerince 2016'da yıkılmasının ardından bölge sakinleri tarafından tekrar inşa edilmişti.Okulun tamamı hakkında tekrar yıkım kararı verilmiş, yıkım mahkeme nihai kararını verene kadar ertelenmişti. Ancak bu eğitim-öğretim dönemi başında ihtiyacı karşılamak için inşa edilen 2 sınıf hakkında kesin yıkım kararı verildiğinden söz konusu sınıflar misafirhaneye taşınmıştı.İsrail ile Filistin arasında yapılan Oslo anlaşmasına göre C bölgesi olarak sayılan bölgede bulunan 700 kişilik Ebu Nuvvar bedevileri, İsrail'in tüm tehditlerine ve baskılarına rağmen köylerinden ayrılmayı reddediyor.Filistinli taraflar İsrail'in bu yıkımlarla, E1 olarak isimlendirilen bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs'teki, Azariya'daki ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan A bölgesinin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idari ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla C bölgesinde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.