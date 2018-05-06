İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a tehdit gibi sözler

İsrail Başbakanı Netanyahu, "İsrail, ertelemek yerine bir an önce henüz emekleme sürecinde olan İran saldırganlığını hatta savaşa bile neden olsa sonlandırmakta kararlıdır." dedi.

06 Mayıs 2018, Pazar 17:02
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a tehdit gibi sözler
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümetinin "savaşa" yol açsa bile "İran saldırganlığı" olarak adlandırdığı durumla yüzleşmeye kararlı olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Netanyahu’nun, "İsrail, ertelemek yerine bir an önce henüz emekleme sürecinde olan İran saldırganlığını savaşa neden olsa bile sonlandırmakta kararlıdır." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Netanyahu, ülkesinin gerilimi tırmandırmaktan yana olmadığını ancak her türlü senaryoya hazır olduklarını belirterek, "Kendilerine karşı ölümcül saldırganlığa karşı zamanında davranmaya hazır olmayan devletler daha sonra daha ağır bedeller ödemişlerdir. Biz gerilim istemiyoruz. Ancak her türlü muhtemel senaryoya hazırız." dedi.

İran Devrim Muhafızlarının son aylarda İsrail’e karşı kullanılmak üzere Suriye’ye gelişmiş silah ve mühimmat taşıdığını öne süren Netanyahu, İran’ın İsrail’i karadan karaya füzelerle ön ve iç cephelerden aynı anda vurmayı hedeflediğini ve İran’ın Suriye’deki hava savunma sistemlerinin İsrail hava kuvvetlerini tehdit ettiğini söyledi.


NETANYAHU'NUN İRAN İDDİALARI


İsrail Başbakanı Netanyahu geçen hafta pazartesi yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının, İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (UAEA) yapılan yazılı açıklamada ise "İran'da 2009 yılından sonra nükleer patlayıcı bir aygıtın geliştirilmesine yönelik faaliyetlerine dair güvenilir bir gösterge bulunmadığı” bildirilmişti.


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