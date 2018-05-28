İsrail basınından gündemi sarsacak Türkiye iddiası!

Haaretz'e konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, İsrail'in F-35'lere sahip tek Ortadoğu ülkesi olmayı hedeflediğini ve bu nedenle Türkiye'ye gönderilecek F-35'ler konusunda ABD ile yakın temas halinde olduğunu bildirdi.

Yetkili, F-35'e ilişkin detayların diğer ülkelere sızmasından ve İsrail ordusunun bölgesel rekabetleri nedeniyle F-35'lerin kapasitesinin yükseltimesi konusunun Türkiye ile paylaşılmasının önüne geçmek istediklerini aktardı.ABD ve İsrail arasında söz konusu görüşmelerin merkezinde F-35'lerin kapasitesinin yükseltilmesine ilişkin teknoloji transferi bulunuyor. İsrail, ABD ile görüşmeleri resmi olarak reddetse de Türkiye'ye gönderilecek F-35'lerin teslimatı konusunu yakından takip ettiği biliniyor.

"OLDUKÇA GÜÇ"

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yetkililer, Türkiye'nin F-35'lerin üretimine yatırım yapan az sayıda ülkeden biri olmasına nedeniyle Türkiye'ye 100 F-35'in teslimatının önüne geçmenin oldukça güç olduğunu söylüyor.

TÜRKİYE 'KARŞILIK VERİRİZ' DEMİŞTİ!

ABD ve Türkiye arasında hâlihazırda F-35'lerin teslimatı konusunda pürüzler bulunuyor. ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ve Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışının askıya alınmasını da içeren tasarıyla ilgili Türkiye'den sert bir açıklama gelmişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD'nin F-35 savaş uçaklarının satışını askıya alması durumunda karşılık verileceğini söyledi.

Uçakların verilmesinin şartını, Rusya'dan S-400 savunma sisteminden vazgeçilmesi ve rahip Brunson'ın serbest bırakılmasına bağlayan Aksoy, "Elmalarla armutları aynı sepete koymaya çalışıyorlar, bu doğru değil" dedi.