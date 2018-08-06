İsrail bir haftada 7 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişiler arasında Ramallah ile Eriha şehirleri arasında yolculuk yaptıkları sırada yolda Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğrayan Filistinli bedevi aileleri korumak isteyen Filistinli 4 kardeşin de bulunduğu kaydedildi.

Saldırıya uğrayan bedevi aileleri korumak isteyen Filistinli 4 kardeş ile Yahudi yerleşimciler arasında arbede yaşandığı, İsrail güçlerinin ise saldırganlar yerine saldırıya uğrayan aileleri korumak isteyen Filistinli kardeşleri gözaltına aldığı ifade edildi.

FİLİSTİN TV'DE GÖREV YAPAN GAZETECİ GÖZALTINDA

Öte yandan gözaltına alınanlar arasında "Filistin TV"de görev yapan ve Doğu Kudüs'te yaşayan Nadir Baybars adlı Filistinli bir gazetecinin de bulunduğu belirtildi.

Nadir Baybars, İsrail güçlerinin son bir haftada gözaltına aldığı Filistinli 7'nci gazeteci oldu.

İsrail askerleri, sabah saatlerinde "TRT Arapça" kanalına da hizmet veren serbest gazeteci İbrahim Rantisi'yi Batı Şeria'daki evinde gözaltına almıştı.

Geçen pazartesi günü Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Lübnan merkezli "Al-Quds" televizyonu için serbest muhabirlik yapan 4 Filistinli gazeteciyi gözaltına alan İsrail güçleri, 1 Ağustos'ta da Nablus kentine bağlı Zavata köyünde "Quds Press" adlı haber ajansında görevli bir gazeteciyi evinden gözaltına almıştı.

27 FİLİSTİNLİ GAZETECİ HAPİSTE

Arap dünyasından gazeteci ve yazarları bir araya getiren Gazetecileri Destekleme Komitesi, bu ayın başında yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli gazeteci sayısının 27'ye ulaştığını belirterek, bunlardan 2'sinin hasta, 5'inin ise idari olarak gözaltında tutulduğunu aktarmıştı.

Filistin Esirler Cemiyetinin verilerine göre İsrail hapishanelerinde 513'ü ömür boyu hapse mahkûm edilen yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.