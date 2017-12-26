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İsrail'de Filistinlilere idam cezası oylanacak

 İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısının çarşamba günü İsrail Parlamentosu Knesset’te oylamaya sunulacağını bildirdi

İsrail'de Filistinlilere idam cezası oylanacak
İsrail televizyonuna konuşan Liberman, İsrail hedeflerine karşı operasyon düzenleyen Filistinlilerin idam edilmesini öngören tasarının çarşamba günü ilk tur oylamaya sunulacağını duyurdu.

Liberman, "Bu türden bir kanun, ABD kanunlarında da var. Bu nedenle, İsrail’in de dünyadaki en güçlü demokratik sistemin izinden gitmesi tercih edilir." dedi. 


3 TURDAN GEÇMESİ GEREKİYOR

Liberman, "Hapishaneye giren her terörist, terörist örgütleri, pazarlık (esir takası) amacıyla sivil ve askerleri kaçırmaya teşvik ediyor." diye konuştu. Yasa tasarısının kanunlaşması için parlamentoda yapılacak 3 turdan geçmesi gerekiyor. İdam hükmünün olmadığı İsrail’de suçlulara yüzlerce yıl hapis cezası verilebiliyor.

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