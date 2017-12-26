İsrail'de Filistinlilere idam cezası oylanacak

İsrail televizyonuna konuşan Liberman, İsrail hedeflerine karşı operasyon düzenleyen Filistinlilerin idam edilmesini öngören tasarının çarşamba günü ilk tur oylamaya sunulacağını duyurdu.
Liberman
, "Bu türden bir kanun, ABD
kanunlarında da var. Bu nedenle, İsrail’in de dünyadaki en güçlü demokratik sistemin izinden gitmesi tercih edilir." dedi.
3 TURDAN GEÇMESİ GEREKİYOR
Liberman, "Hapishaneye giren her terörist, terörist örgütleri, pazarlık (esir takası) amacıyla sivil ve askerleri kaçırmaya teşvik ediyor." diye konuştu. Yasa tasarısının kanunlaşması için parlamentoda yapılacak 3 turdan geçmesi gerekiyor. İdam hükmünün olmadığı İsrail’de suçlulara yüzlerce yıl hapis cezası verilebiliyor.
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İdil Janet Demiray