İsrail'de Filistinlilere idam cezası oylanacak



3 TURDAN GEÇMESİ GEREKİYOR

İsrail askerleri 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İdil Janet Demiray

İsrail televizyonuna konuşan Liberman, İsrail hedeflerine karşı operasyon düzenleyen Filistinlilerin idam edilmesini öngören tasarının çarşamba günü ilk tur oylamaya sunulacağını duyurdu., "Bu türden bir kanun,kanunlarında da var. Bu nedenle, İsrail’in de dünyadaki en güçlü demokratik sistemin izinden gitmesi tercih edilir." dedi.Liberman, "Hapishaneye giren her terörist, terörist örgütleri, pazarlık (esir takası) amacıyla sivil ve askerleri kaçırmaya teşvik ediyor." diye konuştu. Yasa tasarısının kanunlaşması için parlamentoda yapılacak 3 turdan geçmesi gerekiyor. İdam hükmünün olmadığı İsrail’de suçlulara yüzlerce yıl hapis cezası verilebiliyor.