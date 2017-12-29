İsrail'de yağmur duasına tarım bakanı da katıldı

'Bakan sorunu dünyevi yöntemlerle çözebilmeli'

Nazlı Erdol

Ortodoks Yahudi Bakan, Perşembe günü Kudüs'tekiönünde yağmur duası için toplanan dini liderlerin ayinini yönetti.son dört yıldır kuraklıkla mücadele ediyor. Ülkedeki su kaynakları en düşük seviyeye gerilemiş durumda.Kuraklığın en çok etkilediği kesim, çiftçiler ve ülke giderekkıyılarında bulunan arıtma tesislerindeki suya bağımlı hâle geliyor.Bakan Ariel üzerindeki baskılar da büyüyor. Bazıları dua etmek yerine krizi daha pratik yöntemlerle çözebilmesi gerektiğini söyleyerek Bakanı Ariel'i eleştirdi.BBC Türkçe'nin aktardığına göre Ariel ise, "Suyun maliyetini ciddi oranda azalttık. Farklı ekin türlerinde suyu idareli kullabilmek için çok sayıda çalışma yürütüyoruz. Ama dua etmenin kesinlikle yardımı olacaktır" diye konuştu.İsrail'de yayınlanan Yedioth Ahronoth gazetesi, "Dua etmek kötü bir şey değil ama bakanın meseleleri biraz daha dünyevi yöntemlerle çözebilmesi gerekir" ifadelerine yer verirken, Ariel'e iklim değişikliğiyle mücadele politikalarını geliştirmesi çağrısında bulundu.