İsrail'den açıklama: Atılan roketler İran'dan destek alan örgütlere ait

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, önceki gün Gazze’den İsrail’e atılan roketlerin İran’dan destek alan örgütlere ait olduğunu iddia etti

31 Aralık 2017, Pazar 09:50
İsrail'den açıklama: Atılan roketler İran'dan destek alan örgütlere ait
İsrail’de yayımlanan Haaretz gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre Avigdor Liberman, İran’ın Gazze’deki "radikal unsurlara" roket verdiğini ileri sürdü.

Haberde Liberman’ın önceki gün Gazze’den İsrail’in güneyine atılan roketlerin, İran’dan destek alan örgütlere ait olduğunu öne sürdüğü belirtildi.

İsrail ordusundan önceki gün yapılan açıklamada, Gazze’den üç roketin atıldığının tespit edildiği ve ikisinin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından engellendiği kaydedilmişti. Açıklamada, sözü edilen üçüncü rokete ilişkin herhangi bir bilgi verilmemişti.

 
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