İsrail'den Gazze'ye saldırı

İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi

İsrail'den Gazze'ye saldırı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinlinin yaralandığını belirtti.


6 MEVZİ BOMBALANDI


Kudra, yaralıların Refah kentinde bir hastaneye nakledildiği ve durumlarının ağır olmadığı bilgisini verdi.
İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 6 mevziyi bombaladığı bildirilmişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada "İsrail ordusu Gazze'de 6 terör hedefini vurdu. Bunlar arasında Zeytun Mahallesi'nden İsrail'e doğru inşa edilen bir tünel, Han Yunus'ta bir silah üretim fabrikası ve askeri bir üs bulunuyor. İsrail'e saldırılarından dolayı Hamas'ı sorumlu tutuyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail ordusundan, Gazze'nin güneyinde İsrail'e ait devriye görevi yürüten askeri aracın geçişi sırasında bombanın infilak etmesi sonucu 4 askerin yaralandığı bildirilmişti.

Bu olay üzerine İsrail ordusunun Gazze'nin Han Yunus kentinde direniş gruplarına ait askeri bir gözetleme noktasına top atışıyla saldırı düzenlediği belirtilmişti.

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AA


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