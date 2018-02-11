İsrail'den kuzey sınırında hava savunmasını güçlendirme kararı

Nazlı Erdol

'in "Reshet 14" kanalında yer alan habere göre, kuzey sınırında yaşanan gelişmeler nedeniyleordusu, bölgede hava savunma sistemini güçlendirme kararı aldı.Haberde ayrıca kuzey sınırındaki durumun normale yakın seyrettiği, bölge halkının İran'ın sınır hattındaki varlığı ve dengelerin değiştiğinin farkında olduğu belirtildi.İsrail, dün sabah hava sahasını ihlal ettiğini ileri sürdüğü İran'a ait insansız hava aracını vurduğunu açıklamıştı.Öte yandande hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait bir savaş uçağını düşürdüğünü ilan etmiş,de gelişmeyi doğrulamıştı. İsrailli yetkililer, savaş uçağındaki iki pilotun İsrail'in kuzeyine düştüğünü, birinin durumunun ağır olduğunu bildirmişti.İsrail ordusu, aralarında Suriye'ye ait üç hava savunma sistemi ile İran'a ait dört askeri üssün de yer aldığıtopraklarında 12 hedefi hava saldırısıyla vurduğunu açıklamıştı.