İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı

İsrail’in Şam yakınlarına attığı iki füzenin, Suriye savunma sistemleri tarafından püskürtüldüğü bildirildi. Ayrıca İsrail ordusunun, Suriye'den saldırılara karşı alarma geçirildiği aktarıldı

09 Mayıs 2018, Çarşamba 00:45
İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı
Suriye basını, İsrail'in Şam’ın doğusundaki Kisva bölgesine attığı iki füzenin Suriye savunma sistemleri tarafından geri püskürtüldüğünü duyurdu.

İSRAİL ALARMA GEÇTİ


Bazı sosyal medya kaynakları, Esad rejiminin saldırının İsrail tarafından geldiğini doğruladığını belirtti. 

Saldırının Donald Trump’ın İran ile alakalı kararını açıkladıktan hemen sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. Ayrıca İsrail ordusunun, Suriye'den saldırılara karşı alarma geçirildiği ve ülkedeki hava savunma sistemlerinin hazır duruma getirildiği kaydedildi. 


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