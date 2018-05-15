İsrail dünkü katliamında sadece Filistinlileri değil gazetecileri de hedef almış!
Dün Amerika, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımış protesto gösterilerinde İsrailli askerler 60 Filistinli Müslümanı şehit etmişti. İsrailli askerlerin hedefinde sadece Filistinli Müslümanlar değil, gazeteciler de var! İsrailli askerlerin gazetecilerin üzerine insansız hava aracı drone ile biber gazı saldırısı yaptığı o anlar kameraya kaydedildi
İsrail'in Gazze'deki katliamı dünyanın gözünün önünde devam ediyor. Can kaybı 60'a yükseldi.
İSRAİL, GAZETECİLERİ DE HEDEF ALDI!
Amerika'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasından sonra protesto gösterileri artarak devam ederken İsrail gazetecileri de hedef alıyor.Biber gazı taşıyan drone'larla protestoculara saldıran İsrail, gazetecileri de hedef alıyor.
İşte o görüntüler:
SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Bir İsrail İHA'sının biber gazını gazetecilerin üzerine yağdırdığı o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.