İsrail dünkü katliamında sadece Filistinlileri değil gazetecileri de hedef almış! Dün Amerika, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımış protesto gösterilerinde İsrailli askerler 60 Filistinli Müslümanı şehit etmişti. İsrailli askerlerin hedefinde sadece Filistinli Müslümanlar değil, gazeteciler de var! İsrailli askerlerin gazetecilerin üzerine insansız hava aracı drone ile biber gazı saldırısı yaptığı o anlar kameraya kaydedildi