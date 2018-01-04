İsrail Gazze'deki tarım alanlarını bombaladı

Filistinli emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Refah kentinde tarım arazilerini hedef aldı. Saldırıda insani kayıp yaşanmadığı belirtildi. Konuyla ilgili İsrail tarafından henüz açıklama yapılmadı. İsrail, zaman zaman Gazze’den füze atıldığı iddiasıyla Gazze’nin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılar düzenliyor. İsrail parlamentosu Filistinlilere idam cezası için ilk adımı attı İsrail parlamentosu Filistinlilere idam cezası için ilk adımı attı İsrail UNESCO’dan ayrıldı İsrail güçleri yine saldırdı