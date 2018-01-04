İsrail Gazze'deki tarım alanlarını bombaladı

İsrail parlamentosu Filistinlilere idam cezası için ilk adımı attı

İsrail parlamentosu Filistinlilere idam cezası için ilk adımı attı

İsrail UNESCO’dan ayrıldı

İsrail güçleri yine saldırdı

İdil Janet Demiray

emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre,savaş uçakları Refah kentinde tarım arazilerini hedef aldı. Saldırıda insani kayıp yaşanmadığı belirtildi.Konuyla ilgili İsrail tarafından henüz açıklama yapılmadı. İsrail, zaman zaman "e’den füze atıldığı iddiasıyla" Gazze’nin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılar düzenliyor.