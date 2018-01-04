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İsrail Gazze'deki tarım alanlarını bombaladı

İsrail savaş uçaklarının, Gazze’nin güney sınırında tarım arazilerini bombaladığı bildirildi

04 Ocak 2018, Perşembe 03:38
İsrail Gazze'deki tarım alanlarını bombaladı
Filistinli emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Refah kentinde tarım arazilerini hedef aldı. Saldırıda insani kayıp yaşanmadığı belirtildi.

Konuyla ilgili İsrail tarafından henüz açıklama yapılmadı. İsrail, zaman zaman "Gazze’den füze atıldığı iddiasıyla" Gazze’nin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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