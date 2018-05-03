İsrail Gazze'ye araç girişini durdurdu

İsrail, Yahudi bayramları tatili öncesinde Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nda yaklaşık 90 aracın geçiş için beklediği ifade edildi

İsrail Gazze'ye araç girişini durdurdu
İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne araç girişini durdurduğu belirtildi.

Gazze'deki Araç İthalatçıları Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Ramallah'taki Filistin Taşıma ve Ulaştırma Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye araç girişini durdurduğunu doğruladı.

Açıklamada, Yahudi bayramları tatili öncesinde Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nda yaklaşık 90 aracın geçiş için beklediği ifade edildi.

Araçların Gazze'ye girişinin engellenmesinin Filistinli tüccarları büyük zarara uğratacağı belirtilen açıklamada, İsrail'in ayrıca 300 kadar aracı limanlarda beklettiği, tüccarları araçların orada bulunmasından dolayı vergi ödemeye tabi tuttuğu ve bunun da maliyetlerin artmasına neden olduğu kaydedildi.

Dernek, ilgili taraflardan, sınırda ve limanlarda bekletilen araçların Gazze'ye girişine izin verilmesi için harekete geçmelerini ve İsrail'e baskı yapmalarını istedi.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.


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