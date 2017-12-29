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İsrail Gazze'yi vurdu

İsrail ordusu, Gazze'yi tank atışlarıyla ve bir hava aracıyla vurdu. İsrail ordusu ise Gazze'den ülkenin güneyine atılan 2 roketi düşürdüğünü duyurdu. İsrail hava savunma sistemlerinin ıskaladığı bir füzenin ise binaya düştüğü aktarıldı. O anda İsraillilerin yaşadığı telaş kameralara yansıdı

29 Aralık 2017, Cuma 16:26
İsrail Gazze'yi vurdu
İsrail ordusu, Gazze'yi tank atışlarıyla ve bir hava aracıyla vurdu. İsrail, Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketlerden ikisini füze savunma sistemiyle havada imha etti. Ülkenin güneyinde sirenler çaldı.

İsrail ordusu (IDF) tarafından yapılan açıklamada "Birkaç dakika önce şaar HaNegev ve Sdot Negev bölge konseylerinde sirenler duyuldu. Gazze'den 3 (roket) atışı yapıldı. Demir Kubbe hava savunma sistemi 2 roketi vurdu" dedi. 



İsrail basınına yansıyan haberlere göre, 3'üncü roketin akıbeti konusunda açıklama yapılmadı.
 

TELAŞLA YERE YATTILAR




Dört ayrı yerleşim noktasında çalan sirenleri duyanların yerlere yattığını gösteren video kaydını, İsrail medyası yayınladı. Görüntülerde, bir İsrail askerinin anma töreni için toplananlar panik halinde kendilerini yere atıyor.



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