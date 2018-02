İsrail güçleri Filistinliye ait evi yıktı

Haber Merkezi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre,'nın kuzeyindeki Nablus'a bağlı Decen köyü sabah saatlerinde İsrail askerlerinin baskınına uğradı.Köy sakinlerinden Ziyab Racih adlıliye ait inşaat halindeki ev, "İsrail kontrolü altındaki bölgede olduğu" gerekçesiyle orduya ait buldozerler tarafından yıkıldı. Evin yıkılma kararıyla ilgili duyurunun ev sahibine daha önceden bildirildiği kaydedildi.Aynı tebligatı alan köydeki birçok aile, her an evlerinin yıkılması tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.Filistin ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği İsrail'e devredilmiş, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı. İsrail, kontrolü altında tuttuğu bölgede Filistinlilerin ev inşa etmesine izin vermiyor.