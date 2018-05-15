İsrail katliam yaptı

Amerika Başkanı Trump güçlü yahudi lobisine hoş görünmek için 6 Aralık 2017’de Amerika’nın İsrail Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı almıştı.





Bu karar dün uygulamaya konuldu. Karar; 3 din tarafından kutsal kabul edilen Kudüs’ü Amerika’nın İsrail’in başkenti olarak tanıması anlamına geliyor. Bunu protesto etmek için Gazze’de yürüyüş yapan Filistinli Müslümanlara İsrail askerleri ateş açtı.

Olaylarda 55 Filistinli şehit oldu, 2200 yaralı var. Ölenlerin arasında çocukların da olduğu belirtildi. İsrail, göstericilerin üzerine ‘drone’larla göz yaşartıcı bomba fırlattı. Akşam da İsrail uçakları Gazze’ye hava saldırısı düzenledi. Filistin yönetimi, “Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum Gazze’deki korkunç katliamı durdurmak için hemen harekete geçmeli” çağrısı yaptı.

HEPSİ NEŞE İÇİNDEYDİ

Amerika Başkanı Donald Trump’ın seçim vaatlerinden biri de İsrail Tel Aviv’deki büyükelçiliği Kudüs’e taşımaktı. Trump geçen Aralık’ta Kudüs’ü ‘İsrail’in başkenti’ ilan ederek büyükelçiliği bu şehre taşıyacağını açıklamıştı. Amerikan Büyükelçiliği, İsrail’in kuruluşunun 70’inci yıl dönümü olan dün Kudüs’e taşındı.

Törene İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yanı sıra Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump ile damadı ve danışmanı Jared Kushner de katıldı. Bİr yANDA KurşuN Elçilikte açılış töreni düzenlenirken İsrail askerleri de Filistinlilere yönelik katliam yapıyordu. Elçiliğin Kudüs’e taşınmasını protesto eden Filistinlilere İsrail askerleri gerçek mermilerle ateş açtı. 6’sı çocuk 52 kişi öldü, 2 bin 200 kişi yaralandı. Filistinliler, İsrail’in işgal ettiği topraklarda bağımsızlığını ilan etmesini ‘Nakba’ (Büyük Felaket) adıyla anıyor. Filistin Kurtuluş Örgütü, Amerikan Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasını ‘İkinci Nakba’ olarak yorumladı.





'BARIŞA SADIĞIZ'

Törende Amerika Başkanı Donald Trump’ın önceden hazırladığı görüntülü mesajı da yayınlandı. Trump mesajında “İsrail her bağımsız ülke gibi kendi başkentini kararlaştırma hakkına sahiptir. İsrail’in başkenti Kudüs’tür” dedi. Mescid-i Aksa dahil Kudüs’teki kutsal yerlerin mevcut statükosunun korunmasına bağlı olduklarını dile getiren Trump ayrıca Filistin ile İsrail arasında kalıcı bir barıştan yana olduklarını kaydederek “Amerika kalıcı barışın sağlanmasına Sadık kalmaya devam ediyor” diye konuştu.

DİRENİŞİN SEMBOL İSMİ ŞEHİT OLDU

İsrail’in 2014’te Gazze’ye düzenlediği saldırıda iki bacağını kaybeden Filistinli 29 yaşındaki Fadi Abu Salah dünkü saldırıda şehit edildi.

2014’te İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında bacaklarını kaybeden Fadi Abu Salah tekerlekli sandalyede olmasına rağmen 1 haftadır protestolara katılıyordu. İsrail kurşunuyla dün şehit oldu.