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İsrail polisi bir Türk vatandaşını gözaltına aldı

İsrail polisinin Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Osman Hazır isimli bir Türk vatandaşını gözaltına aldığı bildirildi

11 Ocak 2018, Perşembe 23:30
İsrail polisi bir Türk vatandaşını gözaltına aldı
Tur rehberi Murat Kundak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 46  yaşındaki Türk vatandaşı Hazır'ın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i  Aksa'da yatsı namazı sonrasında Türk bayrağıyla fotoğraf çekildiği gerekçesiyle  gözaltına alındığını söyledi.


POLİSTEN BİR AÇIKLAMA YAPILMADI


Türk vatandaşı Hazır'ın İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa'nın da  içinde bulunduğu Eski Şehir'in El-Halil (Yafa) kapısındaki David Polis Merkezi'ne  (Kışla) götürüldüğünü aktaran Kundak, Hazır'ın yaklaşık 5 saattir gözaltında tutulduğunu ifade etti.

İsrail polisinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçililiği ve Kudüs Başkonsolosluğu da  konuyu takip ediyor.

AA

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