İsrail polisi bir Türk vatandaşını gözaltına aldı



POLİSTEN BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

İsrail'de gözaltına alınan Türk vatandaşları serbest bırakıldı

Haber Merkezi

Tur rehberi Murat Kundak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 46 yaşındaki Türk vatandaşı Hazır'ın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yatsı namazı sonrasında Türk bayrağıyla fotoğraf çekildiği gerekçesiyle gözaltına alındığını söyledi.Türk vatandaşı Hazır'ın İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir'in El-Halil (Yafa) kapısındaki David Polis Merkezi'ne (Kışla) götürüldüğünü aktaran Kundak, Hazır'ın yaklaşık 5 saattir gözaltında tutulduğunu ifade etti.İsrail polisinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçililiği ve Kudüs Başkonsolosluğu da konuyu takip ediyor.AA