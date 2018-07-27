Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarının tekrar açıldığını belirtti.

Kapıların açılmasının ardından onlarca kişi namaz kılmak için tekbir getirerek Mescid-i Aksa'ya girdi.

GİRİŞLER KAPATILMIŞTI

İsrail güçleri, olaylar sırasında Filistinlilerin sığındığı Kıble Mescidi'ne de ses bombası atarak, girişleri kapatmıştı. Baskın sırasında çok sayıda Filistinli gözaltına alınmış, saldırı sırasında yaralananlar olmuştu.

Öte yandan İsrail’e bağlı Kudüs Belediye Başkanı Nir Barakat da İsrail polisleri ile kapıların kapalı olduğu anda Aksa’ya girmişti.

CUMA NAMAZI SONRASI SALDIRI

İsrail polisi, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’daki cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile saldırmış, olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10'dan fazla kişi de yaralanmıştı.

AA

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