İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Maslahatgüzar Deniz'e, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'e Türkiye'den ayrılırken uygulandığı öne sürülen muameleden duyulan rahatsızlığın iletildiği belirtildi.

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Naeh, dün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle İsrail'in tutumu protesto edilmiş ve kendisine bir süreliğine ülkesine dönmesinin uygun olacağı söylenmişti.

RUTİN GÜVENLİK KONTROLLERİNDEN GEÇİRİLDİ

Ankara'dan bu sabah tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Naeh, havalimanındaki VIP alanını kullanmayarak Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde yolcuların kullandığı alanda bilet işlemlerini yaptırmıştı.





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Pasaport kontrolünün ardından terminaldeki 205 numaralı salona gelen ve burada sıraya girerek özel yer hizmetleri firması tarafından yapılan rutin güvenlik kontrollerinden geçen Naeh, Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla 11.30'da Tel Aviv'e hareket etmişti.

AA





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