İsrail, ulaşım altyapısı için Türk firmalarıı bekliyor

BAL VE YUMURTA İHRACATINDAKİ SORUNLARA ÇÖZÜM SÖZÜ VERDİ



AKILLI GİYSİLER İÇİN İŞ BİRLİĞİ



TÜRKİYE- İSRAİL ARASINDA DIŞ TİCARET 5 MİLYAR DOLARA DAYANDI

Can Hakman

’ni ziyaret eden’inl’in çok sayıda Ar-Ge merkeziyle her sektörde teknoloji geliştiren bir ülke olduğunu kaydetti. Na’eh, "Ancak, İsrail nüfus ve coğrafya olarak küçük bir pazar. İsrail’in pazarını genişletebilmesi için Türkiye’ye ihtiyacı var. Ürettiğimiz yüksek teknolojili ürünleri satabilmek için Türkiye’nin doğrudan bağlantısı olduğu pazarlara, Türkiye sayesinde erişmemiz gerekiyor" diye konuştu.’in kendisine memleketi Haifa’yı hatırlattığını söyleyen Na’eh, iki ülke arasında zaman zaman gündeme gelen siyasi anlaşmazlıkların çözümü için de her iki tarafın her zamankinden biraz daha fazla çalışması gerektiğini dile getirdi Na’eh şöyle devam etti:"Anlaşmazlıkların bir kenara bırakılıp ticari ilişkilerin güçlendirilmesine ağırlık verilmesi gerekiyor. Özellikle İsrail’deki ulaşım altyapısının güçlendirilmesinde başarılı Türk firmalarına ihtiyaç duyuyoruz. Bu konuda Türk firmalarının başarı hikayeleri olduğunu biliyoruz."in ihracatının beşte birini yüksek teknolojili ürünler oluşturduğunu bilgisini paylaşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, "Türkiye ile İsrail arasındaki işbirliğinin artmasını arzu ediyoruz. İki ülke arasında zaman zaman siyasi gerilimler yaşansa da ticaret hacmimiz sürekli artıyor. İsrail ve Türkiye’nin birbirini tamamlayan özellikleri var. Bu nedenle iki ülke arasındaki ticaretin artmasını sağlıyor" dedi. İsrail’e yumurta ve bal ihracatında sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren ve bu konuda yardım taleplerini ileten Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, İsrail’in son derece prestijli bir pazar konumunda olduğunu, Türk ihracatçısının İsrail’e yumurta ihracatını gerçekleştirmesi halinde dünyanın her yerine yumurta satabileceğini ifade etti.İsrail'in Türkiye Büyükelçisi Eitan Na'eh bal ve yumurta ihracatındaki sorunların çözümü için yardım sözü verdi.Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, İsrail’in hali hazırda yaş meyve sebze sektörü için önemli bir pazar olduğunu, özellikle domates ihracatının gerçekleştirildiğini kaydetti. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi ve Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, kendi sektörlerinde İsrailli firmalarla işbirliği yapmak istediklerini, son dönemde özellikle moda sektörlerinde giyilebilir teknoloji olarak adlandırılan ve insan vücudunun o anki durumuna göre vücuda destek olan akıllı giysiler trendi bulunduğunu, bu konuda iki ülke firmalarının bu tarz fırsatları değerlendirmeleri gerektiğini dile getirdi.Türkiye ile İsrail arasındaki dış ticaret 2017 yılında 4,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye, 2017 yılında İsrail’e 3,4 milyar dolarlık ihracata imza atarken, karşılığında 1.5 milyar dolarlık ithalat yaptı. İki ülke arasındaki dış ticarette Türkiye yaklaşık 2 milyar dolar fazla verdi. Türkiye’nin ihracatından İsrail yüzde 2 pay alırken, Çelik sektörü 653 milyon dolarlık tutarla İsrail’e ihracatta lider sektör oldu. Otomotiv sektörü 546 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alırken, Kimya sektörü 367 milyon dolarlık, Hazırgiyim ve Konfeksiyon sektörü ise 327 milyon dolarlık dışsatıma imza attı. İsrail’in Türkiye’ye yaptığı ihracatta ise; ilk sırayı 575 milyon dolar ile mineral yakıtlar ve mineral yağlar alırken, plastikler ve mamulleri 217 milyon dolar, makinalar ve mekanik cihazlar 106 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı.DHA