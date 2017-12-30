İsrail UNESCO’dan ayrıldı

İsrail, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) üyeliğinden çekildi. İsrail ayrılma kararına ilişkin, UNESCO’nun Filistin topraklarında taraflı tutum sergilediğini ve tarihi korumadığını gerekçe gösterdi

İsrail UNESCO’dan ayrıldı
UNESCO Başkanı Audrey Azoulay tarafından yayınlanan bildiride İsrail’in, üyelikten çekildiği açıklandı.

'DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ'


Azoulay, İsrail Hükümeti’nin 12 Ekim 2017’de ilan ettiği kararın, bugün yürürlüğe girmesiyle çekilmesinin ardından derin üzüntü duyduklarını ifade etti. Ayrıca ABD’de "İsrail karşıtı tutumu" ve "yapısal reform ihtiyacı" nedeniyle ayrıldığını açıklamıştı. İsrail 16 Eylül 1949’dan günümüze UNESCO üyeliğinde yer almıştı.

İHA
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