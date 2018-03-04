İsrail ve ABD, kapsamlı hava ve füze savunma tatbikatına başlıyor

'FÜZE SALDIRISI TEHDİTLERİNE KARŞI EŞSİZ BİR İŞBİRLİĞİ İMKANI SUNUYOR'

'PATRIOT, DEMİR KUBBE VE DAVUT'UN SAPANI TATBİKATTA KULLANILACAK'

Nazlı Erdol

ordusundan yapılan açıklamaya göreve, 'Juniper Cobra' adlı hava savunma ve füze savunma tatbikatı düzenleyecek.Tatbikatın önceden planlanmış bir etkinlik olduğunu ve jeopolitik gelişmelerle bir ilgisi bulunmadığını kaydeden İsrail ordusu, tatbikatın füze saldırısı tehditlerine karşı koymak için 'eşsiz bir işbirliği' imkanı sunduğunu vurguladı."Tatbikata daimi olarak Avrupa'da konuşlu 2500askeriyle İsrail'in hava savunma, lojistik, tıbbi ve diğer birliklerinden 2000 asker katılıyor" diye devam eden açıklamada, Patriot, Arrow, Demir Kubbe ve geçen yıl İsrail ordusunun kullanımına sunulan Davut'un Sapanı gibi tüm temel füze savunma komplekslerinin kullanılacağı ifade edildi.Ana safhası 15 Mart'a kadar sürecek olan tatbikatın diğer ortak faaliyetleri ay sonuna kadar devam edecek. Juniper Cobra tatbikatı, İsrail'de 2001 yılından beri 9. kez düzenleniyor.