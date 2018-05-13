İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine yönelik saldırı sonrasında tansiyon yükseliyor. İsrail Yerleşme Bakanı Yoav Galant, İran'ın Suriye'deki tüm askeri varlığının yok edilmesi gerektiğini söyledi.

İran'ı "emperyalist terörist devlet" olarak nitelendiren Galant şöyle konuştu: "İran'ı Suriye'den çıkarmak için İsrail'e bir olasılık doğdu ve bu avantajı kullanmalıyız. Demir tavındayken saldırmalı ve İran'ı kendi şişesine sokmalıyız."

İsrailli bakan ayrıca ülkesinin Suriye, Irak, Yemen ve Lübnan'la çevrildiğini ve İsrail ile Arap ülkeleri arasında yeni bir savaş çıkarılmaya çalışıldığını savundu.