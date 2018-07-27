İsrail’den bu sabah gelen iddiaya Türkiye’den jet cevap

İsrail’den bu sabah gelen iddiaya Türkiye’den jet cevap Anadolu Ajansı’na konuşan bir Türk yetkili "İsrail'de düzmece terör suçlamalarıyla gözaltına alınan Ebru Özkan'ın salıverilmesi karşılığında Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasına yönelik Türkiye ile ABD arasında anlaşma yapıldığına yönelik haberler tamamen asılsızdır" şeklinde konuştu.