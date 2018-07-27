İsrail’den bu sabah gelen iddiaya Türkiye’den jet cevap
Anadolu Ajansı’na konuşan bir Türk yetkili "İsrail'de düzmece terör suçlamalarıyla gözaltına alınan Ebru Özkan'ın salıverilmesi karşılığında Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasına yönelik Türkiye ile ABD arasında anlaşma yapıldığına yönelik haberler tamamen asılsızdır" şeklinde konuştu.
Bu sabah Reuters’a konuşan İsrailli bir yetkili, İsrail’de gözaltına alınan Ebru Özkan’ın ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine iki hafta önce serbest bırakıldığını söylemişti.
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