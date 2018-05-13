Filistinli yetkililer, Gazze'nin kuzeyine yönelik saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirirken görgü tanıkları bombardımanda elektrik şebekesine ait bir jeneratörle bazı tarım arazilerinin zarar gördüğünü belirtti.





İsrail ordusu saldırıyı doğrularken, Gazze'de bir tünelin vurulduğunu ileri sürdü.









HAMAS'TAN AÇIKLAMA









Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yayımladığı yazılı açıklamada, "İsrail'in dün Gazze'ye düzenlediği saldırı, Filistin halkının 14 Mayıs'ta düzenlenecek Büyük Dönüş Yürüyüşüne katılımına engel olmak için harcadığı boş ve umutsuz çabadır" ifadesini kullandı.





Açıklamada, Filistin halkının İsrail'e, 14 Mayıs Pazartesi günü meşru haklarını talep etmek üzere düzenleyeceği barışçıl halk yürüyüşleriyle cevabını vereceğini söyledi.