İsrail'den Türkiye'ye misilleme
İsrail hükümeti, Türkiye'nin Kudüs'teki büyükelçisi Gürcan Türkoğlu'nun ülkeyi terk etmesini istedi. Türk yetkililerden yapılan açıklamada, "Türkoğlu'nun dönüşünü değerlendiriyoruz" denildi
İsrail, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu'nda görevli Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'nun ülkeyi terk etmesini istedi.
Büyükelçi Gürcan Türkoğlu
Gazze'deki katliamın ardından, İsrail'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. İsrail Büyükelçisi'nden ülkeyi terk etmesi istenmişti.
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