İsrail'den Türkiye'ye misilleme

İsrail hükümeti, Türkiye'nin Kudüs'teki büyükelçisi Gürcan Türkoğlu'nun ülkeyi terk etmesini istedi. Türk yetkililerden yapılan açıklamada, "Türkoğlu'nun dönüşünü değerlendiriyoruz" denildi

15 Mayıs 2018, Salı 19:29 Son Güncelleme: 15 Mayıs 2018, Salı 19:49
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İsrail, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu'nda görevli Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'nun ülkeyi terk etmesini istedi.


Büyükelçi Gürcan Türkoğlu

Gazze'deki katliamın ardından, İsrail'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. İsrail Büyükelçisi'nden ülkeyi terk etmesi istenmişti.

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