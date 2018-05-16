İsrail ve ABD’nin ortaklaşa bir şekilde gerçekleştirdiği Kudüs hamlesine tepkiler çığ gibi büyürken bugün skandal bir gelişme yaşandı. Ankara-Tel Aviv hattında büyük bir gerilime sebep olan bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’i eleştirmiş ve yanıt İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan gelmişti.





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NETANYAHU'YA ÇAĞRI

Bu gerilimle birlikte iki ülke arasındaki ilişki büyükelçilerin ülkelerine gönderilmesiyle dip noktaya inmişti… Bugün ise İsrail Parlamentosu Knesset’te şok edici bir gelişme yaşandı. İsrailli vekiller, sözde Ermeni soykırımını tanımak için Netanyahu’ya çağrıda bulundu. İsrail basınında yer alan haberlere göre Zionist Union’ın vekili Itzik Smuly ve Likud’un veili Amir Ohana’nın çağrısıyla birlikte Knesset harekete geçti.





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"RESMİ OLARAK TANIMANIN ZAMANI GELDİ"

Jerusalem Post’ta yer alan haberde vekiller, İsrail’in sözde Ermeni soykırımını tanıyan 30’uncu ülke olmak için çağrıda bulundu. Vekillerden Ohana, “Ermenilere yapılan korkunç haksızları resmi olarak tanımanın zamanı geldi. Adalet için hiçbir zaman geç değildir” dedi.Geçtiğimiz Şubat ayında İsrailli siyasetçiler sözde Ermeni soykırımının tanınmasını gündeme getirmiş, bu tasarı reddedilmişti. İsrail’den Ağustos ayına kadar benzer bir tasarı sunulmasının önüne geçiliyor. Jerusalem Post’un diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde bu gelişmenin incelendiği ve son kararın Netanyahu’da olacağı ifade edildi.