Filistinli Medyacılar Forumu'nun çağrısıyla Gazze'deki Kızılhaç binası önünde toplanan basın mensupları, uluslararası topluma Filistinli gazetecileri serbest bırakması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Gösteride forum adına konuşan Şadi Ebu Sabha, işgalci İsrail güçlerinin işlediği suçları gizlemek maksadıyla Filistinli gazetecilere ve basın kuruluşlarına karşı ihlallerini sürdürdüğünü söyledi.

Öldürme, tutuklama, basın özgürlüğünü kısıtlama, mesleki icra sırasında her türlü eziyete maruz bırakmak gibi çeşitli suçlar işlendiğini dile getiren Ebu Sabha, "Forum sadece temmuz ayında Filistinli gazetecilere karşı 90 kadar İsrail ihlalini belgeledi." dedi.

Ebu Sabha, uluslararası toplumun İsrail'e tüm tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması için baskı yapmasını, uluslararası kurumların da İsrail ihlallerine karşı sorumluluğunu yerine getirmelerini istedi.

GAZZE'DEKİ GAZETECİLER DOĞRUDAN HEDEF ALINIYOR

Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi Müdürü Meha el-Huseyni de İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik ihlallerine dair her gün onlarca şikâyet aldıklarını belirtti.

Gazetecilere, saldırı, araç ve gereçlerine el koyma, çalışmaya engel olma ve tutuklama gibi türlü eziyetler yapıldığını aktaran Huseyni, İsrail'in Gazze'deki basın mensuplarını gerçeklerin uluslararası topluma ulaşmasına engel olmak için doğrudan hedef aldığına dikkati çekti.

Huseyni, İsrail'e hukuki, diplomatik, ekonomik ve siyasi yaptırımlar uygulanmasının ve ihlalleriyle ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde hesaba çekilerek cezalandırılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

27 FİLİSTİNLİ GAZETECİ HAPİSTE

Arap dünyasından gazeteci ve yazarları bir araya getiren Gazetecileri Destekleme Komitesi tarafından dün yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerindeki tutuklu Filistinli gazeteci sayısının 27'ye ulaştığı, bunlardan 2'sinin hasta olduğu, 5'inin ise idari olarak gözaltında tutulduğu bildirilmişti.

İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk olmak üzere 6 bin 500'den fazla Filistinli tutuklu bulunuyor.

AA