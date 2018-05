Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, TRT Haber'de katıldığı bir programda Aysun Torun'a açıklamalarda bulundu.

Fakıbaba, İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel'in dün yaptığı 'Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını donduruyoruz' açıklaması ile ilgili, "İthalatı durdurmaları bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Bizim gibi büyük bir ülke, İsrail gibi küçük bir ülkeye ihracat yapsak ne olur yapmasak ne olur?" ifadelerini kullandı.

'BEYHUDE BİR ÇABA'

Fakıbaba, yayına çıkmadan önce Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte de şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın çeşitli ülkeleriyle tarımsal ticari ilişkileri bulunan ve tarımda net ihracatçı olan ülkemizin İsrail gibi küçük bir ülkenin 'ithalatı dondurması'ndan çekinmesi asla düşünülemez. Ülkemizin tarımı, artık dünya piyasasında alternatif pazarlar bulma noktasında sıkıntı yaşamayan dinamik bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla Türkiye'yi, küçük bir devletin bu tür tehditlerle sindirmeye çalışmasının beyhude bir çaba olduğunu ve bu tür tehditlere pabuç bırakmayacağımızı İsrail'in bilmesi gerekiyor."

TÜKETİLEN ETİN YÜZDE 8'İ İTHAL

Fakıbaba, Türkiye'nin büyükbaş hayvan ithalatıyla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Biz kendi etimizi kendimiz üretmek zorundayız. Bununla ilgili proje geliştirmek zorundayız. Taşıma suyu ile değirmen döndürülemez. İnsanların et alım gücü artıyor. Hem nüfus artıyor, hem de tüketilen et arttı. Bu yıl özellikle Güneydoğu ve Doğu'da meraları açtık. Küçükbaş kesimlik hayvanı kaldıracağız. 250 bin düve projemiz var ve 3 yıl içerisinde vereceğiz. Et fiyatlarını düşüreceğiz dedik, düşürdük. Tükettiğimiz etin sadece yüzde 8'i ithal.

FISTIKLI BAKLAVA YEMESEM NE OLUR?

Fakıbaba, son dönemde antep fıstığı artışları nedeniyle baklava üreticilerinin bayramda fıstıklı baklava yapmayacakları yönündeki haberlerle ilgili de, "Baklavayı fıstıklı yemesem ne olur. Fıstıklı tercih eden pahalıyı tercih edebilir. Bütçem cevize yetiyorsa ceviz yerim dünyanın sonu değil" dedi.