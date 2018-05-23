Endonezya İsraillilerin topraklarına girmesini yasakladı

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, yaptığı açıklamada Endonezya'nın Gazze sınırında yaşanan olaylardan dolayı İsraillilere vize verilmesini iptal ettiğini ve ülkeye girişlerini yasaklama kararı aldığını söyledi.

Endonezya'nın İsrail ile resmi diplomatik ilişkileri bulunmasa da iki ülke arasında ekonomik ilişkiler bulunuyor. İsrailliler, Endonezya'ya iş vizesi ya da turist vizesi ile giriş yapabiliyor.

İHA



