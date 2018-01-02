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İşsiz kalan tek izdivaç sunucusu Zuhal Topal

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) evlilik programlarını yasaklamasının ardından işsiz kalan tek sunucu Zuhal Topal oldu. Diğer sunucular format değiştirerek de olsa bir şekilde işlerini yapmaya devam ettiler. Zuhal Topal ise etmedi. Ancak şimdilerde onun da ekranlara geri döneceği konuşuluyor. Milliyet'ten Ali Eyüboğlu Zuhal Topal'ın ekrana dönüp dönmeyeceğini yazdı. İşte o yazı...

02 Ocak 2018, Salı 12:55
İşsiz kalan tek izdivaç sunucusu Zuhal Topal
"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) evlilik programlarını yasaklamasından sonra işsiz kalan tek izdivaç sunucusu Zuhal Topal, yeniden ekrana dönüş planları yapıyor şu aralar...

Zuhal Topal adına kanallarla iş görüşmesini yapanlardan biri, Artı Film’in eski yöneticilerinden Kübra Uygun ve sunucunun müzisyen eşi Korhan Saygıner.

Zuhal Topal, FOX ve Star TV’de sunduğu evlilik programının yapım şirketi Artı Film’le köprüleri attı. Taraflar mahkemelik şimdi. O nedenle Artı Film, Star TV’yle çalıştığı sürece Topal’ın bu kanala program yapması zor.

Zuhal Topal-Korhan Saygıner çiftinin FOX yönetimiyle arası iyi. Öğrendiğim kadarıyla Artı Film’den ayrılan Kübra Uygun ve Korhan Saygıner, FOX yönetimiyle birkaç görüşme yaptı.

Yapımcılığını Saygıner’in, koordinatörlüğünü Uygun’un üstleneceği, Zuhal Topal’ın ev kadınlarını yarıştıracağı yemek programına FOX yöneticileri sıcak bakmadı. Ancak Zuhal Topal-Korhan Saygıner çifti, kanal yönetiminin sıcak bakacağı yeni bir format bulursa, tarafların sonbaharda birlikte çalışması söz konusu."

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