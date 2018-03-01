İşsiz kalana 16 bin TL ödeme

10 AYA KADAR



3 YIL VE 600 GÜN



30 GÜNDE BAŞVURU



BU HESABA DİKKAT!

İdil Janet Demiray

2018’de işsiz kalan bir çalışanın 10 ayda alacağı para maksimum 16 bin 232 lira. Sigortalı çalışanlar kendi istek ve kusurları dışında işten ayrıldıklarında işsizlik maaşı alabiliyor.Maaş için işsiz kalmadan önceki 120 gün aralıksız sigorta priminin ödenmiş olması şart. Ayrıca, işsiz kalmadan önceki çalışma süresinde 3 yıl içinde en az 600 gün sigorta primi ödenmiş olmalı. En az 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay, 1080 gün prim ödeyene 10 ay işsizlik maaşı bağlanıyor.İşsizlik maaşı için işten çıkış belgesi verildikten sonra ‘30 gün içinde’ İşkur’a başvurmak şart. Bu süreyi geçirmemek gerek. Bu süreyi ne kadar geçirirseniz alacağınız para o kadar azalacak. İşsizlik maaşı alırken, devlet destekli sağlık hizmeti alınabiliyor. ‘iskur.gov.tr’ adresinden de başvuru yapılabilir. Bunlara ek olarak e-Devlet üzerinden de başvuru talebi iletilebiliyor.Son 4 ayda maaşı değişmeyen ve her ay 3000 lira brüt ücret alan bir işçi, son 3 yılda 600-899 gün arasında prim ödemesi varsa 6 ay boyunca ayda 1190 lira işsizlik maaşı alır. Aynı primle asgari ücretliye ödenecek işsizlik maaşı 805 lira. 4000 lira brüt ücreti olup da son 3 yılda 1080 gün primi olan işsize ise 10 ay boyunca 1587 lira yani toplam 15 bin 878 lira ödeme yapılır.