İşsiz kalana en az 806 TL

TAVANI 16 BİN LİRA



3 YILDA 600 GÜN



BAŞVURU NEREYE?



HESAP NASIL YAPILIR?

HANGİ DURUMDA MAAŞ KESİLİR?



ÖRNEKLER

İdil Janet Demiray

2018’de işsiz kalan bir çalışanın 10 ayda alacağı para maksimum 16 bin 112 lira olacak. Sigortalı çalışanlar kendi istek ve kusurları dışında işten ayrıldıklarında işsizlik maaşı alabiliyorlar.Maaş için işsiz kalmadan önceki 120 gün aralıksız sigorta priminin ödenmiş olması şart. Ayrıca, işsiz kalmadan önceki çalışma süresinde 3 yıl içinde en az 600 gün sigorta primi ödenmiş olmalı. En az 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay, 1080 gün prim ödeyene 10 ay işsizlik maaşı bağlanıyor.İşsizlik maaşı için işten çıkış belgesi verildikten sonra ‘30 gün içinde’ İşkur’a başvurmak şart. Bu süreyi geçirmemek hak ettiğiniz parayı tam olarak almanız demek. Bu süreyi ne kadar geçirirseniz alacağınız para o kadar azalacak. İşsizlik maaşı alırken, devlet destekli sağlık hizmeti alınabiliyor. ‘iskur.gov.tr’ adresinden de başvuru yapılabilir. Bunlara ek olarak e-Devlet üzerinden de başvuru talebi iletilebiliyor.İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de sigorta primleri belirleyici oluyor. İşsizlik maaşı hesaplaması, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları (brüt maaşı) dikkate alınıyor. Maaş aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini (1611 lirayı) geçemiyor.İşkur tarafından teklif edilen bir işi, haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin işsizlik maaşı kesilir. İşsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıtdışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin maaşı kesilir. İşsizlik maaşı alırken emekli maaşı almaya başlayanların maaşı kesilir.Son 4 ayda maaşı değişmeyen ve her ay 3000 lira brüt ücret alan bir işçi, son 3 yılda 600-899 gün arasında prim ödemesi varsa 6 ay boyunca ayda 1190 lira işsizlik maaşı alır. Aynı primle asgari ücretliye ödenecek işsizlik maaşı 805 lira. 4000 lira brüt ücreti olup da son 3 yılda 1080 gün primi olan işsize ise 10 ay boyunca 1587 lira yani toplam 15 bin 878 lira ödeme yapılır.