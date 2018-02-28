İşsize 10 bin liralık kupon

ÖNCE EĞİTİLECEK



GARANTİ İŞ İMKANI



İŞKUR'A ÜYE ŞARTI



SİSTEM BÖYLE İŞLEYECEK

İdil Janet Demiray

İşkur’un yürüttüğü mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programları yeni modelle birleştirilecek ve mesleki eğitimin içeriği işverenlerin talebine göre belirlenecek. Proje 2 yıllığına uygulanacak ve 8 aylık sürelerle eğitimler düzenlenecek. Böylece gençler hem eğitim görecek hem de aktif işgücüne katılacak. Eğitimi ise Milli Eğitim Bakanlığı’na kayıtlı eğitim kurumları verecek.Kupon yönteminin koordinasyonunu Çalışma Bakanlığı sağlayacak. Yeni uygulamanın en güzel tarafı eğitim alan gençlerin, eğitimin hemen ardından işe başlatılacak olması. Yani iş garanti. Eğitimi veren kurum, işe yerleştirme garantisi vermesi halinde kupon sistemi içinde olacak. Devlet toplamda 10 bin liralık destek sağlayacak.Herhangi bir meslek sahibi olmayan ve iş bulmakta zorluk geçen gençler, kupon sistemi ile istedikleri eğitimi, istedikleri eğitim kurumunda alabilecek. Sırasıyla tüm sektörlerde devreye alınacak sistemde, işsiz gencin alacağı eğitimin içeriğini işverenler belirleyecek. Gençlerin yapacağı tüm masrafları devlet üstlenecek. Eğitim alacak gençler, İşkur’a üye olacak. Kupon modeli İstanbul’da pilot uygulama olarak başladı. Ancak asıl uygulama Nisan’da. Bu tarihten itibaren işsizlerin Türkiye’nin her yerindeki İşkur şubelerine başvurması gerekiyor.● Uygulamayı İşkur yürütecek.● Gençlere, başta bilişim sektörü olmak üzere geleceğin mesleklerini öğrenmek için eğitim verilecek.● Eğitimleri özel kurumlar verecek ve eğitimin içeriğini işverenler belirleyecek.● Yeni modelle işverenlerin talep ettiği nitelikli işgücü yaratılacak.● Eğitim görecek gençlere devlet 10 bin liralık kupon verecek.● Gençler bu kuponları eğitim kurumlarında kullanarak, istedikleri yerde ve istedikleri şartlarda eğitim alabilecek.● Eğitim görenlere günlük 60 lira cep harçlığı da verilecek.● Eğitim sonrası gençler işe yerleştirilecek.● Pilot uygulama başladı, Nisan ayında asıl uygulamaya geçilecek.