İşsize bin 611 lira

KAZANCIN YÜZDE 40'I KADAR MAAŞ

Adem Özdoğan

Ülkemizde işsiz kalan işçilerin imdadına işsizlik maaşı yetişiyor. İşsiz kalanlar, 10 aya varan süreyle maaş alabiliyor. Bu yıl en düşük işsizlik 100 lira artışla 805 liraya, en yüksek maaş da 200 lira zamla bin 611 lira olarak uygulanacak. Mevcut sistemde işsizlik maaşı bağlanırken son 4 aylık dönemdeki ortalama brüt kazanca bakılıyor.Kazancın yüzde 40'ı kadar maaş ödeniyor. Ancak bağlanacak maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. 1 Ocak'tan itibaren brüt asgari ücretin 2 bin 29 lira 50 kuruşa yükselmesiyle işsizlik maaşında da tavan ve taban tutarlar yükseldi.