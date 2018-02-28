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İşsize bin 611 lira

İşsiz kalanlar 10 aya varan süreyle maaş alabiliyor. Bu yıl en düşük maaş 100 lira artışla 805, en yüksek maaş da 200 lira zamla bin 611 lira olarak uygulanıyor

İşsize bin 611 lira
Ülkemizde işsiz kalan işçilerin imdadına işsizlik maaşı yetişiyor. İşsiz kalanlar, 10 aya varan süreyle maaş alabiliyor. Bu yıl en düşük işsizlik 100 lira artışla 805 liraya, en yüksek maaş da 200 lira zamla bin 611 lira olarak uygulanacak. Mevcut sistemde işsizlik maaşı bağlanırken son 4 aylık dönemdeki ortalama brüt kazanca bakılıyor.
 

KAZANCIN YÜZDE 40'I KADAR MAAŞ


Kazancın yüzde 40'ı kadar maaş ödeniyor. Ancak bağlanacak maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. 1 Ocak'tan itibaren brüt asgari ücretin 2 bin 29 lira 50 kuruşa yükselmesiyle işsizlik maaşında da tavan ve taban tutarlar yükseldi.
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