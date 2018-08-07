İşsizlik ödeneğinde şartlar esnetiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı '100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan işsizlik ödeneğiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Yüz binlerce işsizin faydalandığı işsizlik maaşında başvuru şartları esnetiliyor. İşsizlik sigortası daha fazla sosyal koruma sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek. Daha önce son 120 gün devamsızlık yapanlara verilmeyen işsizlik maaşında bu koşul kaldırılıyor. Sürekli çalışma koşulu yerine iş sözleşmesinin devam edip etmediğine bakılacak. Yeni düzenlemeyle, Sosyal Güvenlik Kurumu'na eksik gün bildirilenler de artık işsizlik ödeneği alabilecek.

12 BİN 500 KİŞİ

Şartlar esnetildiğinde ilave 12 bin 500 kişinin daha işsizlik ödeneği alabilecek. Mevcut durumda, son 120 günü kesintisiz olmak üzere son 3 yılda en az 600 gün (20 ay) işsizlik sigortasına prim ödeyen işsizler ödenek alabiliyor. Buradaki kesintisiz koşulu kaldırılacak. Uzun vadede ödenek miktarı konusunda uzun vadeli işsizler, eğitim, yaş kriterlerine göre düzenleme yapılması öngörülüyor. Haziran verilerine göre, fondan 417 bin 903 kişi yararlanıyor, bu kişilere ödenen para ise 366.1 milyon TL.

KİMLER ALIYOR?

İşsizlik maaşını hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içerisindeki sigorta primi belirliyor. Prim günü arttıkça maaş süresi de artıyor. Halen, 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor.

100 günlük icraat programında yer alan diğer başlıklar da şöyle:

Bağ-Kurlulara prim kolaylığı sağlanacak.

1.000 TL'nin altında emekli aylığı kalmayacak.

Çoklu Doğum (ikiz gibi) Yardımı Programı hayata geçirilerek 5 bin muhtaç haneye ulaşılacak.

Kadın istihdamının artırılması için "İş'te Anne Projesi" desteklenecek.

Vatandaşların ihtiyaçları yerinde tespit edilecek.

Şehit yakını ve gazilere çıkarılan SGK borçları terkin edilecek.

Er ve erbaşların eş, çocuk, ana ve babaları da sağlık hizmetlerinden faydalanacak.

Sosyal ve ekonomik destek hizmet modelinden yararlandırılan çocuk sayısı artacak.

Engelli Sağlık Kurulu raporları nedeniyle yaşanan sorunları giderilecek.

Üniversite mezunu gençlerin işgücü piyasası ile tanıştırılması için 5 bin genç İşe İlk Adım Projesi'nden yararlandırılacak.

Ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçları karşılanacak.