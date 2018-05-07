Akın Güler

"İstanbul 1, 2, ve 3. seçim bölgeleri hangi ilçelerden oluşuyor?" sorusu seçimlere 48 gün kala gündem olmuş durumda... Seçmenler bölgelerindeki milletvekili adaylarına göre bir seçim yapıp oyunu ona göre kullanacak. Milletvekili adaylarının bir hayli önem arz ettiği seçimlerde hangi bölgede hangi ilçelerin yer aldığı şimdiden araştırılamaya başlandı.’yi kapsayan ilçeler şöyle sıralanıyor: Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar.’yi kapsayan ilçeler şöyle sıralanıyor: Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu’yi kapsayan ilçeler şöyle sıralanıyor: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Göngören, Küçükçekmece ve Silivri