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İstanbul 1, 2, ve 3. seçim bölgeleri hangi ilçelerden oluşuyor?

Erken seçimin ilanıyla 24 Haziran'da cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri yapılacak. Nüfusu bir hayli kalabalık olan İstanbul, 3 bölgeye ayrılmış durumda... Milletvekili adaylarının bir hayli önem arz ettiği seçimlerde "Hangi ilçe kaçıncı bölgede yer alıyor?" konusu araştırılmaya başlandı.
 

İstanbul 1, 2, ve 3. seçim bölgeleri hangi ilçelerden oluşuyor?
"İstanbul 1, 2, ve 3. seçim bölgeleri hangi ilçelerden oluşuyor?" sorusu seçimlere 48 gün kala gündem olmuş durumda... Seçmenler bölgelerindeki milletvekili adaylarına göre bir seçim yapıp oyunu ona göre kullanacak. Milletvekili adaylarının bir hayli önem arz ettiği seçimlerde hangi bölgede hangi ilçelerin yer aldığı şimdiden araştırılamaya başlandı.

İstanbul 1. Bölge’yi kapsayan ilçeler şöyle sıralanıyor: Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar. 

İstanbul 2. Bölge’yi kapsayan ilçeler şöyle sıralanıyor: Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu

İstanbul 3. Bölge’yi kapsayan ilçeler şöyle sıralanıyor: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Göngören, Küçükçekmece ve Silivri








 


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