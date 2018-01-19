İstanbul 2020’de yeni kent meydanına kavuşacak



Mega kentin yeni meydanı olacak



En ünlü caddelere rakip olacağız

Elif Bayram

Anadolu yakasının en geniş alana ve en fazla ticari alana sahip açık alan alışveriş merkezi Kadıköy’deki Mandıra Caddesi üzerinde hayata geçiriliyor. Aynı alanda 117 yıllık geçmişe sahip Kadıköy Salı Pazarı’nın da inşaatı devam ediyor. Konut projeleri ile bağlantılı olarak 120 bin metrekare alan üzerine yayılacak olan ve 300 dükkanın yer alacağı açık alan alışveriş merkezi projesi, Tarihi Salı Pazarı ile birlikte Kadıköy’ün yeni kent meydanı olacak.70 dükkan ile projede yer alan The Mandarins Acıbadem, giyimden ev dekorasyon ve tekstiline, kozmetikten elektronik ürünlere, takı ve aksesuardan cafe ve restoranlara kadar birçok alanda dünyaca ünlü markalara ev sahipliği yapacak. Salı Pazarı’nın bin 368 araçlık otoparkı hem caddeye hem de pazar alışverişine gelenlere büyük ölçüde kolaylık sağlayacak.Mandarins Gayrimenkul Satıştan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Emin Can Aydın: “Bulunduğumuz bölgede konutlarla birlikte hayata geçirilecek olan dev açık alan alışveriş merkezi, yapımı devam eden Tarihi Salı Pazarı ile birlikte Anadolu yakasına cazibe katacak. Biz de ilk etapta 32, ikinci etapta 38 dükkan ile bu önemli projede Mandarins Cadde ismiyle yer alacağız. Proje 2020’de tamamlandığında geçtiğimiz yıl ziyaretçi trafiği yüzde 27 azalan Bağdat Caddesi’nin popülaritesini elde edecektir” dedi.Aydın sözlerini şöyle sürdürdü, “Mayıs 2018’de tamamlanacak olan ilk etaptaki 32 dükkan içeren konseptte, kısıtlı sayıda 16 dükkan için talepler toplanmaya başladık. Metrekareleri 70 ile 500 arasında değişen ticari alanların yer aldığı Mandarins Cadde, bulunduğu lokasyon ve ulaşım araçlarına yakınlığı sayesinde hem yatırımcısına hem de kiracısına ilk yıldan itibaren kazanç sağlayacak.”Akasya AVM’nin yanında iki etap olarak inşa edilen proje, başta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olmak üzere, Ünalan Metro Durağı, Uzunçayır Metrobüs Durağı, Göztepe Medical Park Hastanesi, Doğa Koleji ve Doğuş Üniversitesi gibi önemli lokasyonlara yakınlığı ile de dikkat çekiyor.