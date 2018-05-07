Esnaf İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

İstanbul'a bir sürücüsüz metro hattı daha

Üsküdar-Ümraniye sürücüsüz metro hattının ardından Yenikapı-Halkalı metrosu da bu teknolojiye sahip olacak

İstanbul'a bir sürücüsüz metro hattı daha
Yenikapı ve Kirazlı arasında çalışan M1B hattının Halkalı'ya uzatılması çalışmalarında sona geliniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar-Ümraniye sürücüsüz metro hattı gibi Yenikapı-Halkalı arasındaki metronun sürücüsüz olması için çalışmalarını sürdürüyor.

13 istasyonu bulunan Kirazlı-Yenikapı metrosu Halkalı'ya uzatılınca 8 durak daha eklenecek. Metronun toplam hat uzunluğu 24 kilometreye ulaşacak. Bağcılar-Kirazlı-Küçükçekmece-Halkalı metro hattı güzergahı Barbaros, Malazgirt, Mimar Sinan Caddesi, Fatih, Halkalı Merkez, Hastane, Yarımburgaz, Halkalı istasyonlarından oluşacak.

Metronun Halkalı'ya uzatılmasıyla mevcut Kirazlı-Yenikapı hattı rehabilite edilerek teknolojik hale getirilecek. Mevcut hatta kullanılan tren setleri yerine insansız sürüş kabiliyetine sahip 272 vagona sahip 45 tren seti alınacak. Yeni hattaki trenler birbirlerine körüklerle bağlı altılı vagonlar halinde çalışacak.

Bir merkezden ve sürücüsüz olarak kontrol edilebilen tren setleri saatte 90 kilometre hız yapabilecek, kendi kendine park alanına gidebilecek. Tren setlerinde cep telefonları için şarj üniteleri de yer alacak.

Gelecek yıl hizmete alınması planlanan hat ile Halkalı ile Bağcılar Kirazlı arası 14 dakikaya inecek. Halkalı-Yenikapı hattında ulaşım 39 dakika olacak.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ford Trucks’ın yeni çekicisi ekim ayında dünya yollarına çıkıyor

Ford Trucks’ın yeni çekicisi ekim ayında dünya yollarına çıkıyor
Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz önlemi

Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz önlemi
Banu Erkorkmaz Jacobs Douwe Egberts Türkiye Ülke Müdürü oldu

Banu Erkorkmaz Jacobs Douwe Egberts Türkiye Ülke Müdürü oldu
Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu Kongresi yarın başlıyor

Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu Kongresi yarın başlıyor
İki gıda devi Nestle ve Starbucks anlaştı!

İki gıda devi Nestle ve Starbucks anlaştı!
California, dünyanın en büyük 5. ekonomisi oldu

California, dünyanın en büyük 5. ekonomisi oldu
Venezuela'da kriz, takas ekonomisi doğurdu

Venezuela'da kriz, takas ekonomisi doğurdu
Esnaf ve KOBİ’ye iki yeni destek geliyor

Esnaf ve KOBİ’ye iki yeni destek geliyor
Engelli ve ailesine maaş

Engelli ve ailesine maaş
Bakan Sarıeroğlu’ndan işsizlik sigortası ile ilgili açıklama

Bakan Sarıeroğlu’ndan işsizlik sigortası ile ilgili açıklama
'Bedava tatil kazandınız' mesajıyla devre mülk dolandırıcılığı

'Bedava tatil kazandınız' mesajıyla devre mülk dolandırıcılığı