İstanbul'a kar düşmüyor ama Paris, Madrid, Moskova ve Tahran bembeyaz!

RUSYA'DA ORDU DEVREYE GİRDİ

FRANSA'DA 45 BÖLGEDE TURUNCU ALARM

İSPANYA'DA KAPALI YOLLAR ZOR ANLAR YAŞATIYOR

İRAN'DA HAVALİMANI UÇUŞA KAPATILDI

Adem Özdoğan

Bu yıl soğuk ve yağışlı hava Avrupa'yı etkisi altına aldı. Moskova'da rekor kar yağışı görüldü, Paris'te 45 bölgede turuncu alarm verildi, Madrid'de de yollar kapandı. Şiddetli kar yağışı Avrupa ile de sınırlı kalmadı. İran'ın başkenti Tahran'da da geçtiğimiz günlerde kar yağışı nedeniyle havalimanları uçuşlara kapatıldı. İstanbul'da ise bu yıl kış gelmek bilmedi. Kar tahminleri hüsranla sonuçlanırken, şimdi gözler şubat ayının ikinci yarısına çevrildi. 15 Şubat’ta yurda giriş yapacak olan soğuk hava dalgasının İstanbul’u da etkilemesi bekleniyor.TRT Haber'in haberine göre, Rusya'nın başkenti Moskova'ya kış ortalamasına göre bir aylık kar, iki günde yağdı. 60 yılın kar yağışı rekoru kırıldı, kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Moskovalılar, sokağa kayaklarıyla çıkarken, kentte şimdiye kadar 1 milyon 200 bin metreküp kar temizlendi.Moskova yakınlarında yolları açmak için ordu da devreye girdi. 2 binden fazla ağaç, karın ağırlığına dayanamayarak elektrik tellerinin üzerine devrildi. Moskova okullar bir gün tatil edildi.Tipi nedeniyle çok sayıda uçak seferi iptal edildi.Kar yağışı ve soğuk hava Fransa’da da kendini hissettiriyor. Lapa lapa yağan kar Fransız Parlamentosu’nu ve Champs Elysees’yi beyaza bürüdü. Ülke genelinde başkent Paris'in de içinde bulunduğu 45 bölgede turuncu alarm verildi.İspanya da da soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Yoğun kar yağışına neden olan şiddetli soğuklar, ülkenin büyük bölümünde hissedilirken, Madrid’de 18’den fazla yol ulaşıma kapandı. Olumsuz hava koşulları ve kaygan yollar trafikte aksamalara da neden olurken, yerel otoriteler zorunlu olmadıkça ülkenin kuzey ve Madrid dahil merkezdeki bölgelerinde trafiğe çıkılmamasını önerdi.İran'ın başkenti Tahran'da da Ocak sonundan itibaren etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda (IKA) uçuşlar iptal edilmişti.