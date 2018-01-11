İstanbul'a Sibirya üzerinden soğuk hava ve kar yağışı geliyor (İstanbul'a kar ne zaman gelecek?)



İSTANBUL'A PAZAR GÜNÜ KAR GELİYOR

AKOM'DAN UYARI

İşte İstanbul'da beklenen 5 günlük hava tahmini:



ORHAN ŞEN'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI

Adem Özdoğan

İstanbul'ahaberi.... Geçtiğimiz hafta sonu yazı aratmayan günler yaşayan İstanbul’u bu hafta sonu soğuk bir hava bekliyor.verilerine göre, cumartesi gününden itibaren Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklığı düşüşe geçecek.dalgası bölgede üç gün etkili olacak.İstanbul’da pazar günü karla karışık yağmurun görülmesi beklenirken, gece saatlerinde ise kar yağışı ihtimali bulunuyor. Karın yağıp yağmayacağını havadaki nem oranı ve rüzgârın yönü ve şiddeti belirleyecek. Soğuk havanın pazartesi ve salı günü de yurt genelinde etkili olması bekleniyor.Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, "Gün boyu havada parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak yağmurlu gökyüzünün hakim olması beklenirken, hafta sonu Sibirya üzerindne gelmesi beklenen soğuk havanın İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun büyük bölümünü 2-3 gün süre ile etkisi alması bekleniyor" denildi.Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için son dakika kar yağışı tahmini geldi. Prof. Orhan Şen, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Pazar günü ve pazartesi günü Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışı görülecek. Marmara Bölgesi'nin Edirne, Kırklareli ve doğusu da dahil. İstanbul'da Bugün öğleden sonra yağmur başlar, pazar akşamı karla karışık yağmur ve kar olur. Pazartesi öğleden sonra yağmur devam eder" dedi.Prof. Şen mesajında, "Pazar günü gelecek soğuk ve kar çok kuvvetli değil. 20 Ocak'ta gelecek olan sistem daha kuvvetli. 3-4 gün Marmara, Karadeniz başta olmak üzere Anadolu'da kar bırakır. Sömestr tatili kar ile başlayacak görünüyor" tahmininde bulundu.