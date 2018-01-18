İstanbul'a yeni haftada kar geliyor! (Hangi illerde okullar tatil?)

''YARINDAN İTİBAREN YAĞIŞ KESİLİYOR''

'İSTANBUL'A KAR GELİYOR'

BOLU'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI



DOĞU'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Adem Özdoğan

Yarın sabaha kadar karayel fırtınası ve yağışın etkili olacağı İstanbul ve çevresinde cuma ve cumartesi günü sıcaklıklar yükselirken, yarı yıl tatilinin ilk haftası İstanbul'u kar bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, "Yarı yıl tatilinin ilk haftasında İstanbul, Marmara Bölgesi yağışlı geçecek. Özellikle salı ve çarşamba günleri sıcaklığın 5 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz. Kuvvetli bir soğuma var. Ön müjde olarak salı ve çarşamba günleri İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülüyor. Yani İstanbul için salı ve çarşamba günleri kar ihtimali belirdi" dedi.Kocaman, rüzgarın dönmesiyle ani düşen sıcaklıkların gece 8 dereceye kadar ineceğini belirterek, "Yarından itibaren yağış kesiliyor. Cuma ve cumartesi günü özellikle İstanbul'da yağış olmayacak. Sıcaklıklar mevsim normallerine gelecek ve hatta bir kaç derece üzerinde seyredecek. Pazar gününe kadar İstanbul güzel bir hava geçirecek." dedi."İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri yağış yok. Parçalı bulutlu bir hava. Sıcaklıklar 12-13 derece civarında olacak. Ama pazar gününden itibaren yurdumuzun batı bölgelerinden başlamak üzere yağışlı bir sistem etkisine girilecek. Pazar ve pazartesi rüzgar lodos yönünden esecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde olacak ama salıdan başlayarak kuvvetli bir hava soğumasını bekliyoruz. Yarı yıl tatilinin ilk haftasında İstanbul, Marmara Bölgesi yağışlı geçecek. Özellikle salı ve çarşamba günleri sıcaklığın 5 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz. Kuvvetli bir soğuma var. Ön müjde olarak salı ve çarşamba günleri İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülüyor. Yani İstanbul için salı ve çarşamba günleri kar ihtimali belirdi ama kar durumunu pazartesiden itibaren daha net olarak çocuklara söyleyebiliriz."Kocaman, önümüzdeki hafta Anadolu'nun çoğu yerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşeceğini ve kuvvetli kar yağışı görüldüğünü anlatarak, yarı yıl nedeniyle özel araçlarıyla tatile çıkan vatandaşların buzlanma nedeniyle kar lastiği, çekme halatı ve zincir gibi gerekli tedbirleri alarak yola çıkmaları uyarısında bulundu.Geçen yıl 6 Ocak'ta İstanbul'a kar yağışının yaşandığını anlatan Kocaman, bu yılın ise sıcak geçtiğini, yağışların ise mevsim normallerinde olduğunu dile getirdi.Yoğun kar yağışı D-100 karayolunun Bolu kesiminde bulunan Abant Kavşağı ve Seymenler, Düzce kesiminde ise Bakacak, Bıçkıyanı, Heyelan ve Karanlıkdere ile otoyolun Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler mevkisinde etkili oluyor.Türkiye'nin Batı bölgeleri yağmur ve kuvvetli lodosun etkisinde ancak doğu bölgelerde ise soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor. Bazı illerdeki yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime ara verildiği haberleri de peşpeşe geliyor.Adıyaman’ın Gerger İlçesi'nde taşımalı eğitim yapılan okullar, kar yağışı nedeniyle bugün için 1 gün tatil edilmişti.Siirt'in Pervari ilçesinde yoğun kar yağışı dolayısıyla okullar tatil edildi. Pervari Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, etkili kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.Isparta Keçiborlu'da dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle olası olumsuzluklara karşı eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.