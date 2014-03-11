İstanbul Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı!

Boşanma davasına giden Halime Arslan ve onu korumakla görevli polis Emrah Taşdemir İstanbul Adalet Sarayı girişinde silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden vurulan Halime Arslan, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Emrah Taşdemir'in ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak bir süre sonra yaralı polisin şehit olduğu haberi geldi. Olaydan kısa süre sonra yakalanan saldırganın Halime Arslan'ın 20 yaşındaki oğlu Dursun Z. olduğu ortaya çıktı.

ESKİ EŞİ 11 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

Saldırıda hayatını kaybeden Halime Aslan'ın eski eşine açtığı 'hakaret ve tehdit' davası nedeniyle adliyede bulunduğu öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Hanime Aslan, bir süre önce boşandığı Hızır Z. hakkında 'hakaret ve tehdit' iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Hızır Z. hakkında dava açıldı. İstanbul 14. Sulh Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya, sanık Hızır Z. ve müşteki Hanime Aslan katıldı. Mahkeme, Hızır Z’yi 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 11 ay hapse çarptırdı. Silahlı saldırının, duruşma çıkışı meydana geldiği belirtildi.

ŞEHİT POLİS EMRAH TAŞDEMİR

Silahlı saldırının ardından hayatını kaybettiği belirtilen polis Emrah Taşdemir'in duran kalbi hastanede yeniden çalıştırıldı. Bu haber üzerine meslektaşlarına kan verme çağrısı yapıldı. Ancak ağır yaralı polis tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir süre sonra hastaneye gelen İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok çıkışta Emrah Taşdemir'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

ACI HABERİ EMNİYET MÜDÜRÜ DUYURDU

Altınok, polislerin vatandaşların mutluluğu ve huzuru için çalıştığını belirterek, "Burada da yine koruma görevi olan bir arkadaşımız, aile içi şiddete maruz kalan bir kadının boşanma davasıyla ilgili korumasını üstlenmişti. Bu kardeşimizi kaybettik. Üzüntülüyüz. Teşkilatımızın başı sağolsun" diye konuştu.

Olayda Seken kurşunlar nedeniyle bir özel güvenlik görevlisi de hafif yaralanmıştı.

DHA/AA

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