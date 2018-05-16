Ramazan ayının ilk gününde İstanbul ve Ankara'da yaşayan vatandaşlar iftar vakti olan akşam ezanının kaç okunacağını merak edip "İstanbul akşam ezanı saat kaçta?" ve "Ankara akşam ezanı saat kaçta okunacak?" diye arama yapıyorlar. İlk iftar için heyecanlanan oruç tutan insanlar sabırsızlıkla iftar vaktini bekliyorlar. İşte akşam ezanı saatleri...





İSTANBUL AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA





Ramazan'ın ilk gününde İstanbul'da akşam ezanı saat 20.22'de okunacak. Oruç tutan insanlar saat 20.22'de iftarlarını yapacaklar. 17 Mayıs imsak vakti ise 03.50...





ANKARA AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?





Ankara'da akşam ezanı 20.04'te okunacak. Milonlarca vatandaş saat 20.04'de iftarlarını yapacaklar. 17 Mayıs imsak vakti ise 03.41...





Diğer illerdeki akşam ezanını öğürenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.





RAMAZAN İMSAKİYESİ









TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?





Teravih namazı, Ramazan ayında olmak üzere yirmi rekattan ibaret sünnet namazıdır. Teravih namazına Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ve dört halife de devam etmiştir. Diğer nafile namazlardan teravih namazının kılınışın bir farkı yoktur. Yani iki rekât bir namaz nasıl kılınıyorsa, mesela sabah namazının sünneti diyelim teravih namazının iki rekâtı o şekilde kılınır. Ondan sonraki bütün rekâtlar da bir birinin benzeridir. Sabah namazının iki rekat sünnetini veya farzını ölçü alabiliriz. Teravih namazı yatsı ile vitir arasında kılınmalıdır.









TERAVİH NAMAZI KILINIŞI





İki Rekatlık Teravih Namazı





1. Rekat





"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Teravih namazı kılmaya" diye niyet ederiz





"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız





Sübhaneke'yi okuruz





Euzü-besmele çekeriz





Fatiha Sûresini okuruz





Kur'an'dan bir sure okuruz





Rüku'ya gideriz





Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz





2. Rekat





Ayağa kalkarak Kıyama dururuz





Besmele çekeriz





Fatiha Sûresini okuruz





Kur'an'dan bir sure okuruz





Rüku'ya gideriz





Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz





Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz





"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız









Dört Rekatlık Teravih namazı









1. Rekat









"Niyet ettim Allah rızası için dört rekat Teravih namazı kılmaya" diye niyet ederiz





"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız





Sübhaneke'yi okuruz





Euzü-besmele çekeriz





Fatiha Sûresini okuruz





Kur'an'dan bir sure okuruz





Rüku'ya gideriz





Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz









2. Rekat





Ayağa kalkarak Kıyama dururuz





Besmele çekeriz





Fatiha Sûresini okuruz





Kur'an'dan bir sure okuruz





Rüku'ya gideriz





Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz





Oturarak Ettahiyyatu ve Allahumme salli ve Allâhumme Barik dualarını okuruz









3. Rekat





Sübhaneke'yi okuruz





Euzü-besmele çekeriz





Fatiha Sûresini okuruz





Kur'an'dan bir sure okuruz





Rüku'ya gideriz





Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz





4. Rekat





Ayağa kalkarak Kıyama dururuz





Besmele çekeriz





Fatiha Sûresini okuruz





Kur'an'dan bir sure okuruz





Rüku'ya gideriz





Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz





Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz





"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız









NASIL NİYET EDİLİR?





"Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya" şeklinde yapılan niyet en efdal olan niyettir. Herhangi bir oruç için niyet ederken gün belirlemeden yani "Bugünkü orucu tutmaya" derken bugün kelimesini kullanmadan edilen niyetlerde caizdir. Ramazan ayı içerisinde farz olan Ramazan orucu dışında hiçbir oruca niyet edilmez. Çünkü farz orucun zamanında başka oruç tutulmaz. İslam alimlerinin görüşlerine göre Ramazan ayının 30 günlük orucuna bir seferde niyet edilmez. Her oruç için ayrı niyet edilmelidir.





RAMAZAN AYINDA OKUNACAK DUALAR VE YAPILAN İBADETLER!





‘’Ramazan ayı Kur'an ayı'dır’’





Ramazan ayında okunan Kur'ân’ın her bir harfine binler sevap yazılır.





Ramazan ayı “Kur'ân ayı”dır. Diğer semavî kitaplar da Ramazan ayında indirilmiştir.





Her bir Kur'ân harfine normal vakitte on sevap varken Ramazan-ı şerifte binler sevap verilir.





Her Ramazan ayına Cebrail (as) Kur'ân’ı baştan sonra okur Efendimiz (asm) dinlerdi. Sonra da Peygamber Efendimiz mescidde sahabelere okur Hz. Cebrail de yanında bulunurdu. Bu hadiseye “arda” denilirdi.





"Teravih namazı"nı kılan günahlardan temizlenir.





“Allah(cc) Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de gece ibadetini (teravih namazını) sünnet kıldım. Kim, faziletine inanarak ve alacağı mükâfatı Allah’dan (cc) umarak orucunu tutup, gece ibadetini yaparsa, anasından doğduğu gün gibi günahlarından kurtulur” (Nesai)





“Ramazan ayının ilk gecesinde; sema kapıları ve cennet kapıları açılır. Bu açılış, ta son gecesine kadar devam eder; kapanmaz. İster kadın olsun, ister erkek; Ramazan ayının gecelerinden birinde kıldığı namazın (teravihin) her secdesi için bin yedi yüz sevap yazılır. Onun için cennette bir saray yapılır ki; kırmızı yakuttandır, her kapının dahi kırmızı yakut işlemeli iki kanadı vardır…” (Gunyet-üt Talibin)





"Resulullah ve Hz. Ebu Bekir devrinde teravihler ferdi olarak kılınmış ve durum Hz. Ömer’in hilafetinin başlarına kadar bu minval üzere devam etmiştir. Hz. Ömer’in emriyle teravihler Übey İbnu Kab’ın imamlığında cemaatle kılınmaya başlanmıştır. Bu sebeple teravih namazının cemaat ile kılınmasına “Hz. Ömer’in sünneti” denilmiştir." (Kütüb-i Sitte)





Ramazân-ı şerîfin ilk akşamı, (Şa'ban'ın son gününü Ramazan'ın ilk gününe bağlayan gece) akşamla yatsı arasında 2 rek'at teşekkür namazı kılınır. "Yâ Rabbî, Ramazân-ı şerîf ile müşerref kıldığın için" denilir ve namaza durulur.





Fâtiha-i şerîfeden sonra birinci rek'atte 1 "İnnâ a'taynâkel-kevser...", ikinci rek'atte 1 İhlâs-ı şerîf okunur.





Namazdan sonra; 70 İstiğfâr-ı şerîf, 70 Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak efdaldir) okunup dua yapılır.





Birinci 10 gün içinde mümkünse Tesbih Namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır. İkinci 10 gün içinde mümkünse yine Tesbih Namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır. Üçüncü 10 gün içinde tevbe-istiğfar, Hatm-i Enbiyâ ve 7 salât-ü selâm'dan sonra mümkünse Hatm-i İstiğfâr yapılıp, yani 1001 defa:





"Estağfirullâhe'l-azıym. Ve etûbü ileyk" denilip, bittikten sonra 7 ilâ 70 salat-ü selâm okunur ve duâ yapılır.





İFTARA YAKIN İSE;





"Allâhümme yâ vâsial-mağfiratiğfirlî", iftar esnâsında da:





"Allâhümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme ğadin neveytü" duâsı okunur.





Ramazanda sadaka-i fıtır veremeyen müslümanlar, arefe günü 2 rek'at namaz kılarak, Allâh'a ilticâ ederler. Zamm-ı sûre olarak ne istenirse o okunur.