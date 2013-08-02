Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığıyla, 2009 yılında, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ni tanıtmak ve geliştirmek amacıyla imzaladığı “İstanbul Arkeoloji Müzeleri Destekçilik, Hizmet ve İşbirliği Sözleşmesi” dâhilinde sürdürdüğü faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi.

Sözleşme kapsamında hazırlanan “İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin Tanıtımı ve Ulaşılabilirliğinin Arttırılması Projesi” ile yaşlı ve engelli ziyaretçilerin müzeye ulaşımı ücretsiz olarak sağlanmaya başlandı.

2 GÜZERGÂHTA HİZMET VERİLİYOR



İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin Tanıtımı ve Ulaşılabilirliğinin Artırılması Projesi çerçevesinde iki güzergâhta hizmet veriliyor.

Proje kapsamında satın alınan elektrikli golf arabaları, Gülhane Parkı kapısından aldığı engelli ve yaşlı ziyaretçileri İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin kapısına kadar getiriyor. İstanbul Modern Sanatlar Müzesi’nden kalkan minibüsler ise yaşlılar ve engellilerin yanı sıra turistlere de ücretsiz hizmet veriyor.

Ayrıca turist ziyaretçilere yağmurdan korunmaları için yağmurluk, güneşten korunmaları için de güneşlik dağıtımı gerçekleştiriliyor.

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR



İstanbul Arkeoloji eserlerinin fotoğrafları ve TÜRSAB logosuyla giydirilmiş olan minibüs ve elektrikli golf araçlarının özellikle engelli ve yaşlı bireylere büyük kolaylık sağladığını dile getiren TÜRSAB yetkilileri, araçların büyük ilgi gördüğünü ve ziyaretçi sayısını artırdığını belirttiler.

Bilindiği gibi, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), 28 Eylül 1972 tarihinde yürürlüğe giren 1618 sayılı "Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu" uyarınca kurulmuş olan bir meslek birliğidir. TÜRSAB’ın temel amacı, seyahat acentalığı mesleğinin ve faaliyet alanının temelini oluşturan turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu doğrultuda değişik çalışmalar yapan kurumun, İstanbul Arkeoloji Müzesi ile ilgili olarak gerçekleştirdiği değişik projeler bulunuyor.

Haber: Bilsen Gürer

bgurer@isiltur.com.tr



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