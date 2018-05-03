İstanbul Arnavutköy'de kuyumcu soygunu!

Arnavutköy'de bir kuyumcuya giren silahlı ve maskeli iki soyguncu yaklaşık 25 bin lira nakit para ile 400 gram altını alarak kayıplara karıştı

03 Mayıs 2018, Perşembe 15:10
İstanbul Arnavutköy'de kuyumcu soygunu!
Olay saat 11.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Ömer Khudari'nin sahibi olduğu kuyumcuya yüzleri maskeli ve  silahlı iki soyguncu geldi. Bir diğer soyguncu da arka sokakta motosikletle bekledi. Kuyumcu ve çalışanını silahla tehdit eden soyguncular, 2 el de ateş ederek yaklaşık 25 bin lira nakit para ile 400 gram altını aldı. 

Altın ve paraları alan soyguncular kendilerini arka sokakta bekleyen motosiklete binerek kaçtı. Bir süre motosikletle ilerleyen soyguncular daha sonra motosikletlerini ormanlık bir alana bırakarak izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine ve motosikletin kaçış güzergahına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İşyeri önüne güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Soygunu anlatan Ömer Khudari , "2 kişi geldiler ellerinde silah vardı. 2 el ateş ettiler yaklaşık 50-60 bin liralık altın alıp kaçtılar " diye konuştu. Kuyumcudaki ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan soyguncuları yakalamak  için çalışma başlattı.

DHA


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